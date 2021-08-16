РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. В Подольске проводят проверку после того, как машина наехала на ребенка, который стоял на краю проезжей части на парковке на Молодежной улице, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, ДТП произошло 9 августа в 20:55. Ребенок получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.