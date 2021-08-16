РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 авг. Жители подмосковных Котельников пожаловались властям на отсутствие лавочек в микрорайоне Белая Дача, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках еженедельного обхода территорий первый заместитель главы городского округа Котельники Александр Чуприн посетил микрорайон Белая Дача, чтобы посмотреть, как продвигаются работы по благоустройству и обсудить возникшие проблемы с жителями и представителями управляющей компании.

Осмотр начался у дома №52. Здесь жители обратились к Чуприну с просьбой установки и обновления уже существующих лавочек. Жители жаловались на нарушение порядка тишины, запах гари в подъезде и образование ямы при подходе к подъезду №3.

С обратной стороны дома №57 находится магазин «Пятерочка», где производится неаккуратная выгрузка товара, водители сносят перила и урны из-за несоответствующего дорожного движения автомобиля. При ремонте здесь был благоустроен пандус для маломобильных групп граждан и родителей с колясками, но спуск был не продуман, поэтому доставляет дискомфорт посетителям.

Также жители выразили недовольство по недоделанному порогу при входе в подъезд №2, который требует замены, поскольку находится в непригодном состоянии. Для решения этого вопроса Чуприн рекомендовал директору управляющей компании, принимающему участие во встрече, решить все возникшие проблемы до конца текущей недели.

Далее делегация осмотрела дворовую зону у дома №58. Сейчас там ведутся работы по установке лавочек. Жители сталкиваются с трудной проходимостью ко входу в подъезд №3. В дорожке образовалась яма.

Помимо основных вопросов были обсуждены содержание придомовых и общих территорий и ремонт подъездов. Все вопросы были приняты в работу профильными специалистами.