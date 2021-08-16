РИАМО - 16 авг. Итогом работы специалистов МособлЕИРЦ за 7 месяцев 2021 года стало погашение 2 322 млн рублей дебиторской задолженности жителями Подмосковья поставщикам коммунальных ресурсов и услуг, сообщается на сайте информационно-расчетного центра.

Всего за этот период сотрудники МособлЕИРЦ совершили более 1 млн звонков должникам, чей общий долг превысил 9 млрд рублей, отправили 338 тыс. СМС-сообщений и 870 тыс. уведомлений о необходимости погасить задолженности.

Неплательщика могут ограничить в предоставлении услуг, если он не платил за ЖКХ более 2 месяцев. По этой причине в 2021 году без света остались свыше 19 тыс. жителей регионе. Для того, чтобы восстановить электроснабжение, им придется оплатить долги и компенсировать затраты на введение режима отключения.

Юристы центра подали в суды 42 тыс. исков о взыскании дебиторской задолженности. Суд может наложить арест на банковские счета и имущество должников, запретить им выезд за границу или регистрацию авто и недвижимости.

Так, в этом году выезжать из страны запретили 9 тыс. граждан.

Если причиной задолженности стала не безответственность, а непредвиденные жизненные обстоятельства, человек может воспользоваться рассрочкой платежа.

А тем, у кого коммунальные расходы превышают 22% общего дохода семьи, доступны субсидии. Их можно оформить при отсутствии задолженности или при заключении соглашения о ее погашении.