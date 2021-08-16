РИАМО - 16 авг. Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, что телефонные мошенники сейчас предпочитают звонить своим жертвам в будние дни и рабочие часы.

«Сегодня нет определенного, жесткого времени, поскольку большинство схем социальной инженерии связано с потенциальным подлогом, что звонят со стороны правоохранительных органов, финансовых учреждений, служб безопасности и так далее. Чаще всего звонки совершаются в будни и в рабочее время, чтобы не вызывать вопросов, почему та или иная служба звонит посреди ночи», – сказал Сизов в эфире радио Sputnik.

Сейчас мошенники реже звонят по ночам или в выходные. Но иногда звонки происходят и в это время. Как правило, по ночам звонят при схеме «родственник попал в беду».

«Здесь расчет на то, что человек будет не готов к подобному разговору. Звонок якобы из службы безопасности банка может быть и в выходной день, но это исключение», – добавил эксперт.