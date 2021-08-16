РИАМО - 16 авг. Суд принял решение арестовать женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусорный брак на ул. Усачева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Девочку нашли в баке 14 августа. Ребенка доставили в больницу. Ее здоровью ничего не угрожает.

Решение об аресте суд принял с учетом позиции прокуратуры. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).