РИАМО - 16 авг. Новый пешеходный маршрут появится в этом году в Рязанском районе Москвы, работы по созданию маршрута подходят к концу, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Маршрут протянется от железнодорожной станции «Плющево» Казанского направления в сторону Рязанского проспекта.

Будут установлены новые опоры освещения, скамейки для отдыха, дополнительно высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, обновят покрытие пешеходных зон.

В прилегающем дворе на улице Михайлова у дома №29 корпус 3 будет установлен игровой комплекс в виде самолета, песочный «дворик» и качели. Работы выполнены уже на 75%.