РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Полицейские Подольска задержали женщину, сбившую мальчика на велосипеде на Молодежной улице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило сообщение о том, что на улице Молодежной, у одного из домов, женщина-водитель из Москвы 1979 года рождения, наехала на несовершеннолетнего велосипедиста 2012 года рождения, который в тяжелом состоянии был госпитализирован и не приходя в сознание скончался.

По данному факту следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по статье 264 УК. РФ. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».