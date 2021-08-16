РИАМО - 16 авг. Новая женская консультация с отделением для детей раннего возраста заработала в Химкинской областной больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Объект построили в рамках инвестиционного контракта с компанией-застройщиком. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену. Там расположены женская консультация, отделение антенатальной охраны плода - выявление риска патологий во внутриутробном периоде - и Центр здоровья.

«Очень важно, что фактически в одном месте сосредоточены специалисты, ведущие наблюдение за пациентками во время беременности, созданы необходимые условия. Кроме того, после рождения ребенка мама может получить консультацию специалистов по грудному вскармливанию и развитию малыша», - сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В новой женской консультации установлено современное медицинское оборудование, в том числе аппараты УЗИ экспертного класса, ЭКГ, КТГ, кольпоскопы.

Специалисты осуществляют постановку беременных на учет, наблюдение и оказание медицинской помощи при беременности и в послеродовом периоде, а также женщинам с гинекологической патологией. Также пациентки могут пройти диагностику и профилактику пороков развития и хромосомных аномалий у плода, получить индивидуальный подбор рационального питания детям первого года жизни при нарушении питания, функциональных расстройствах ЖКТ, аллергических заболеваниях.

Для того, чтобы записаться на прием, нужно зайти на региональный портал Госуслуг или позвонить по телефону 122.