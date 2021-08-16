РИАМО - 16 авг. Более 100 осужденных трудоустроены сейчас в колонии-поселении-3 в Электростали. Осужденные заняты металлообработкой и производством макаронных изделий. Также осужденные КП-3 привлекаются к труду на выводных объектах, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности по региону.

Колонию-поселение №3 УФСИН России по Московской области (КП-3) посетили с рабочим визитом заместитель руководителя ГУРБ Московской области Дмитрий Малюгин, глава городского округа Электросталь Инна Волкова и заместитель начальника управления организационно-контрольного управления - заведующий отделом государственных закупок и обеспечения деятельности ГУРБ Иван Тишкин.

Заместитель начальника УФСИН России по Московской области полковник внутренней службы Дмитрий Ивонин и начальник КП-3 майор внутренней службы Дмитрий Корнилов рассказали, как ведется производственно-хозяйственная деятельность учреждения и трудовая адаптация осужденных.

Колония-поселение № 3 УФСИН России по Московской области обеспечивает внутренние нужды ведомства производимыми изделиями, а также предоставляет услуги и товары региональным коммерческим организациям, активно выстроено взаимодействие с муниципалитетом по месту дислокации в горокруге. Изделия, изготовленные в исправительном учреждении, используются при благоустройстве дворов и парков городского округа.

Взаимодействие УФСИН России по Московской области ведется не только на областном уровне, производственный сектор работает также и с другими субъектами страны,

«Правительство Московской области с 2016 года помогает развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы. Общая сумма закупленного оборудования составила более 28 млн рублей», - сообщил заместитель руководителя регионального ГУРБа Дмитрий Малюгин.

Для колоний в Электростали и Коломне закупили оборудование для производства макаронных изделий, оконных конструкций, металлоконструкций и малых архитектурных форм.

Среднегодовой оборот производимой продукции и оказываемых услуг учреждениями УФСИН России по Московской области составляет более 200 млн рублей. Всего в подразделениях областного ведомства трудоустроено более 1,2 тыс осужденных.

«Усовершенствование материально-технической базы направлено на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях региона», - подчеркивает заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.