РИАМО – 18 авг. Прогулочная зона с локациями для отдыха и небольшим пирсом с лестницей и пандусом появилась в Краскове. Девелоперская компания 3-RED (Тройка РЭД) реализовала проект благоустройства в рамках строительства ЖК «Новокрасково» и завершила строительство набережной. Об этом сообщает пресс-служба компании 3-RED.

В компании 3-RED уверены, что набережная будет пользоваться популярностью у любителей летних видов спорта, и компания уже провела первую тренировку на воздухе для местных жителей. Доступ к набережной свободный для всех жителей и гостей района. Набережная оснащена пандусом так, чтобы и маломобильным гражданам, и семьям с колясками, и отдыхающим с велосипедами и самокатами было комфортно спуститься к воде.

«Проект ЖК «Новокрасково» полностью реализован в соответствии с концепцией безбарьерной среды: мы по максимуму отказались от всевозможных бордюров и ступеней во дворах комплекса, прогулочные зоны имеют съезды с тротуаров», - говорит директор по маркетингу компании, Мария Хурамшина.

пресс-служба компании 3-RED пресс-служба компании 3-RED пресс-служба компании 3-RED 1 из 3

Население поселка уже вовсю пользуется набережной Новокрасковского карьера.

«Наша семья покупала квартиру по ДДУ, мы дольщики ЖК «Новокрасково», и при принятии решения о покупке квартиры в этом ЖК в том числе рассчитывали и на то, что застройщик организует, в смысле построит на карьере благоустроенную набережную. К сожалению, пришлось подождать несколько лет, но мы, наконец, дождались!» - поделилась жительница ЖК Надежда Мокеева.

Жительница Елена отметила, что постоянно проводит время с детьми на карьере, особенно в жару.

«И загораем, и купаемся. Соседи писали в чате ЖК, что брали пробы воды. И результаты лучше, чем на Кореневском карьере (там тоже проверяли воду). Так зачем я буду тащить детей далеко, если вот, у меня под окном, есть набережная. Нам набережная нужна, я считаю. Это наша набережная, для наших детей, для жителей», — рассказала жительница.

Местный житель Олег Федоров отметил, что раньше к карьеру не было нормального спуска, был крутой берег и горы мусора.

«Когда начинают мне рассказывать, что местные жители на этом карьере отдыхали – да не смешите меня. На шашлыки в основном ходили в лес. Искупаться ходили на Кореневский карьер. Гулять – вон на Большой Красковский, на набережную. А на Птичий и Новокрасковский – изредка, конечно, ходил народ, но там была жуть. Сейчас, как набережную на Новокрасковском стали строить, толпы к нам на карьер пошли», — рассказал Федоров.