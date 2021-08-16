РИАМО - 16 авг. На 12 августа в Подмосковье от клещевого энцефалита вакцинировались 7892 человека, среди них 256 детей, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Всего с начала года в регионе зарегистрировали 10661 обращение за помощью после присасывания клещей, 2769 случаев касались детей. Для сравнения в 2020 году было зарегистрировано 11985 случаев присасывания, 3774 из которых пришлось на детей.

Чаще всего с такой проблемой в медучреждения обращались в Дмитровском округе (849), Раменский округе (617), Коломне (586), Орехово-Зуевском округе (507) и Щелкове (503).

В целях профилактики в регионе обработали 3717,2 га территории.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области зафиксировано не было.