РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Полицейские Подольска проводят проверку по факту стрельбы из пистолета в собаку, которая гуляла с хозяйкой на территории лесного массива парка «Дубрава», сообщили «РИАМО в Подольске» в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась информация об этом инциденте.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление от местной жительницы о том, что в микрорайоне Климовск, у одного из домов по улице Рощинской, в ходе возникшего словесного конфликта с местным жителем, в ее адрес поступила угроза применения им насильственных действий, после чего он произвел выстрел из травматического пистолета в ее собаку.

«Данная информация была проверена сотрудниками полиции, которые выезжали по указанному адресу и предварительно установили, что данный гражданин применил меры самообороны при нападении на него животного, хозяйкой которого является заявительница. В настоящее время по данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении.