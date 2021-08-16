РИАМО - 16 авг. ЦППК проведет реконструкцию остановочного пункта Карманово в Московской области, работы пройдут с 17 августа по 26 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Обновлять будут платформу и пути. Поезда проследуют Карманово без остановки.

На станции появится новая пассажирская платформа с системой аудиооповещения, светодиодным освещением нового поколения, 2 новых информационных табло, лавочки и урны, навесы.

С 17 августа на маршруте 119 км – Карманово – Большая Волга будут курсировать компенсационные автобусы.

Согласно расписанию рейсов, по маршруту 119 км – Большая Волга будет следовать ежедневно в 09:50, 12:10 и 17:00 с остановкой в Карманово в 09:55, 12:15, 17:05.

По маршруту 119 км – Большая Волга автобусы будут следовать ежедневно, кроме 29 августа и 12 сентября, в 07:10 от остановки 119 км будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 07:15.

По маршруту 119 км – Большая Волга также автобусы проследуют ежедневно, кроме 28 августа и 11 сентября, в 18:05; 19:05; 20:30, от остановки 119 км будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 18:10, 19:10, 20:35. От 119 км до Большая Волга в выходные дни в 08:50 от остановки 119 км будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 08:55.

По маршруту Большая Волга – 119 км. Ежедневно в 10:50, 14:00, 15:25, 18:45 от станции Большая Волга будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 10:55, 14:10, 15:35, 18:55.

От Большой Волги до 119 км ежедневно, кроме 29 августа и 12 сентября, в 07:35 от станции Большая Волга будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 07:45. По тому же направлению ежедневно, кроме 28 августа и 11 сентября, в 20:50 от станции Большая Волга будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 20:55, а в выходные дни в 09:30 от станции Большая Волга будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 09:35.

Для посадки в автобус необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда.