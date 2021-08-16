РИАМО - 16 авг. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что преждевременно ставить крест на карьере нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который не вошел в состав национальной сборной по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022, сообщает «Вечерняя Москва».

«Многих не вызывают. Я думаю, здесь речь идет о том, чтобы немножко всколыхнуть Артема. Думаю, он игрой докажет, что способен быть в сборной. Хотя с Карпиным у них сложные взаимоотношения», — отметил Губерниев.

Он подчеркнул, что не исключает и других причин невызова игрока. Например, тот факт, что в последнее время сборная стала «дзюбозависимой». Вероятно, главный тренер хочет выстроить сборную на новых принципах, считает комментатор.

Информация о том, что Артем Дзюба не будет участвовать в отборочных ЧМ-2022 в сентябре, появилась в понедельник. Он в последнее время не попадает и в основной состав «Зенита». За 4 тура нового сезона Российской премьер-лиги он провел 1 полный матч.