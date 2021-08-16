РИАМО - 16 авг. В Егорьевске специалисты в 2021 году приступят к рекультивации закрытого полигона твердых бытовых отходов «Егорьевский», проект уже разработан и одобрен, сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

«На сегодняшний день идет подготовка к ее рекультивации (закрытой свалки - ред.), которая давно выработала свой ресурс. Проект рекультивации разработан, прошел экологическую и государственную экспертизу и к работам приступаем в этом году», - сказал Александр Гречищев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Полигон «Егорьевский» закрыли в 2019 году. Полигон ТБО «Егорьевский» работал с 1964 года, на нем размещались отходы IV-V класса опасности. Общий объем накопленного ущерба окружающей среде за все время работы полигона оценили в 2,5 миллиона тонн.

В Московской области построена эффективная промышленная инфраструктура обращения с ТКО, закрыты все мусорные полигоны, введены в эксплуатацию 10 современных предприятий по переработке отходов, оснащенных самым современным оборудованием.