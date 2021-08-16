РИАМО - 16 авг. Современные комплексы фотовидеофиксации могут снимать нарушения водителя на дороге в плохую погоду на расстоянии в 50 м, а при обычной видимости — до 300 м, сообщил аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

Разные модели камер обладают разной дальностью. Есть комплексы, работающие на расстоянии не более 100–150 м. А самые мощные способны идентифицировать нарушителя на расстоянии в 300 м.

«Камера делает снимок автомобиля в 50 м, так как она ограничена мощностью инфракрасной подсветки, помогающей распознать номер при плохой видимости. Плохая погода — не сильное препятствие для камер. Ну разве что, когда номера совсем залеплены снегом», — отметил Пилипишин.

Сегодня при анализе фото с камер используются нейронные сети, так что непогода не является помехой при распознавании нарушителя, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщала, что с 9 по 15 августа в столице было зафиксировано 148 ДТП. В них пострадали 174 человека, погибли 7 человек.