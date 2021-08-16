РИАМО - 16 авг. Пострадавший в дорожной аварии на проспекте Мира в столице доставлен в одну из городских больниц, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

ДТП произошло в районе дома №51 днем в понедельник. Там столкнулись 2 автомобиля. Один из них выехал на тротуар, в результате чего пострадал пешеход.

На месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ГИБДД Москвы сообщило, что за прошлую неделю в столице в результате ДТП погибли 7 человек, пострадали - 174 участника дорожного движения.