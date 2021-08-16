РИАМО - 16 авг. В Подмосковье до 2025 года планируется достроить дублер Егорьевского шоссе, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Ранее губернатор отмечал необходимость активного участия региона в президентских проектах, так как они крайне важны для человека. Дороги являются магистральными проектами. В числе важных проектов Воробьев называл и реконструкцию Егорьевского шоссе – строительство дублера.
В частности, дублер шоссе пройдет по территории Люберец.
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