РИАМО - 16 авг. В Подмосковье до 2025 года планируется достроить дублер Егорьевского шоссе, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Строительство там (дублера Егорьевского шоссе - ред.) — до 2025 года, а с 2025 года - это уже работающая автомобильная дорога», - сказала Анна Кротова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор отмечал необходимость активного участия региона в президентских проектах, так как они крайне важны для человека. Дороги являются магистральными проектами. В числе важных проектов Воробьев называл и реконструкцию Егорьевского шоссе – строительство дублера.

В частности, дублер шоссе пройдет по территории Люберец.