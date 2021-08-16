РИАМО - 16 авг. Деревянный настил со смотровыми площадками, качелями, а также экотропу откроют в будущем парке «Яуза» в сентябре, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Над проектом работают в пойме реки Чермянка. Заммэра добавил, что на данный момент территория уже пользуется популярностью среди горожан. Новый маршрут откроет доступ к пойменной части реки и позволит спускаться к воде.

«Экотропу планируем открыть в сентябре, она будет располагаться на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Ее общая протяженность составит 1,2 км, ширина - 3 м, такие размеры позволят комфортно разойтись встречным потокам посетителей парка», - отметил Бирюков.

Деревянный настил смонтируют на сваях. С помощью металлокаркаса формируется конструктив экотропы и параллельно его обшивают досками из хвойной древесины.

Маршрут будет идти вдоль берега реки Чермянки в район Отрадное. Также установят поручни с архитектурно-художественной подсветкой, что обеспечит безопасность во время прогулок. В темное время суток они будут светить мягким и теплым светом.

«Новый маршрут станет частью общего пешеходного пространства парка, так как его соединят с дорожками. В структуру настила интегрируют 9 смотровых площадок размером от 22 до 380 кв. м, на них установят удобные лавочки, а на некоторых появятся парковые качели», — сказал Петр Бирюков.

Гуляющие по настилу узнают флору и фауну парка — на маршруте поставят соответствующие информационные таблички. Вдоль настила запланирована высадка полян с луговым разнотравьем и краснокнижными растениями.

«В результате масштабных работ, которые ведутся сейчас в пойме реки Чермянки, в столице появятся новые благоустроенные территории, которые войдут в состав уникальной природной территории — парка «Яуза». Он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из популярных мест отдыха москвичей и гостей столицы», — сказал Бирюков.

В рамках комплексного благоустройства и озеленения поймы реки Чермянки также приведут в порядок местный пруд.