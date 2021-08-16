РИАМО - 16 авг. Организационный комитет принял решение перенести 34-ю Московскую международную книжную ярмарку на 23-26 сентября из-за эпидемиологической обстановки. Она пройдет в павильоне №5 ЦВК «Экспоцентр», сообщает ТАСС.

Ранее мероприятие планировали провести 8-12 сентября.

«В этом году ситуация с СOVID-19 все еще остается нервной, и мы не можем не учитывать рекомендации мэра Москвы по ограничению массовых мероприятий. Но издатели долго готовились к осеннему сезону, традиционно приурочив к сентябрю выпуск большого количества книжных новинок», - объяснили свое решение в оргкомитете.

При этом на мероприятии будут соблюдаться требования Роспотребнадзора.

«Мы полагаем, что это не составит серьезных препятствий для общения, долгожданных встреч читателей с писателями, художниками, издателями, журналистами и популяризаторами науки», - отметили в оргкомитете.

ММКЯ впервые провели в столице в 1977 году. Это крупнейший профильный форум в России и Восточной Европе. Его организует генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Российского книжного союза, правительства Москвы.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>