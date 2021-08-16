РИАМО - 16 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил главных врачей медучреждений региона за организацию встреч с жителями. Воробьев также отметил, что к этой работе нужно привлекать и заведующих поликлиниками.

В Подмосковье дважды в месяц проводят встречи жителей с главными врачами. В регионе уже организовали 225 встреч, в которых приняли участие около 207 тыс. человек.

«Большой запрос на качественное здравоохранение, это очевидно, и вы помогаете нам с теми вопросами жителей, которые волнуют больше всего. Это не шоу, прошу не путать. Это то, что волнует человека, попасть к онкологу или неврологу. Попросите главных врачей делать акценты на самые чувствительные и актуальные вопросы. Я прошу вас эту работу не бросать и усиливать», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также губернатор отметил, что к этой работе следует привлекать и заведующих поликлиниками.

«Есть общее понимание почти у всех главных врачей. Все они принимают пациентов и понимают, что так получается больше охват и большему количеству жителей они могут ответить на вопросы», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.