РИАМО - 16 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил главных врачей медучреждений региона за организацию встреч с жителями. Воробьев также отметил, что к этой работе нужно привлекать и заведующих поликлиниками.
В Подмосковье дважды в месяц проводят встречи жителей с главными врачами. В регионе уже организовали 225 встреч, в которых приняли участие около 207 тыс. человек.
Также губернатор отметил, что к этой работе следует привлекать и заведующих поликлиниками.
«Есть общее понимание почти у всех главных врачей. Все они принимают пациентов и понимают, что так получается больше охват и большему количеству жителей они могут ответить на вопросы», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
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