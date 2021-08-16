РИАМО - 16 авг. Состав сборной России по футболу на предстоящие матчи отборочного тура ЧМ-2022 обнародовал тренерский штаб под руководством Валерия Карпина. Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение не брать в команду Артема Дзюбу из «Зенита», сообщает Газета.ru.

Не будет в национальной сборной и Александра Соболева. Вместо них Карпин включил в команду Федора Смолова из «Локомотива» и Константина Тюкавина из «Динамо».

«Мне все понятно по составу. Из троих форвардов, которые есть — Тюкавин, Смолов и Заболотный, — кто-то будет играть чистого нападающего. Наверняка игра будет в три нападающих, двое из которых будут на флангах — есть Александр Головин, Алексей Миранчук, Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов. Это фланговые игроки атакующего плана», - отметил Гладилин.

Он добавил, что один из трех форвардов будет выполнять роль наконечника копья.

«Я считаю, что это правильный состав. Вызваны те, кто находится в оптимальной форме, кто будет готов сразу играть, действовать агрессивно и прессинговать. Выйдет хорошо подготовленная команда», - поделился мнением Гладилин.

Он считает, что только это повлияло на выбор тренера сборной. Ни Дзюба, ни Соболев не попадают в состав своих команд.

«Может быть чудо, и они успеют проявить себя, но это навряд ли. Дзюбу не используют в «Зените» в ключевом матче и выпускают только под конец игры, когда ему можно было и не выходить», - заключил Гладилин.

Сборной России в сентябре предстоит отыграть 3 матча квалификации ЧМ-2022. 1 сентября – с Хорватией, 4 сентября – с Кипром, а 7 сентября – с Мальтой.