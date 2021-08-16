РИАМО - 16 авг. С 9 по 15 августа специалисты АО «Мособлэнерго» заменили 153 опоры ЛЭП в проблемных округах Подмосковья для повышению надежности и качества электроснабжения, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Так, в Раменском округе обновили 26 опор, в городском округе Ступино - 15, в Истре – 112.

Надежность электроснабжения повышают с марта 2021 года в 11 проблемных округах Подмосковья. Среди них: Раменское, Домодедово, Щелково, Пушкинский, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуевский, Истра, Люберцы, Красногорск.

Все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса округов позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей Подмосковья.

Всего в этом году в АО «Мособлэнерго» собираются реконструировать 15,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ (уже реконструировано 14,8 км),

Также предполагается заменить 984 опоры (743 конструкции уже заменены), расчистить 59,2 га вдоль трасс ЛЭП (работы по расчистке практически завершены), отремонтировать 72 трансформаторные подстанции (46 ТП уже отремонтированы) и заменить 72 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (по факту уже заменено 45 км провода).