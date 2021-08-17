Донской район считается одним из старейших в столице. Несмотря на то, что здесь преобладает старый жилищный фонд, эту местность постоянно облагораживают: открывают все больше магазинов, детских площадок и зон отдыха. Обозреватель РИАМО пообщалась с местными жителями и выяснила, хватает ли им парков для прогулок и кто занимает их места на парковках.

Визитная карточка

Донской район, расположенный на северо-западе Южного административного округа Москвы, объединяет территории, которые были заселены еще в XVI веке, что делает его одним из самых древних районов столицы. Официально Донской район в его нынешнем виде сформировали в 1995 году при объединении Донского и Загородного муниципалитетов. По данным Росстата на 1 января 2021 года, здесь проживает 51 941 человек на площади порядка 570 гектаров.

Традиционно эта местность ассоциируется у горожан с Донским монастырем, который расположен на Донской улице. Именно от него район и получил свое название. Помимо религиозных достопримечательностей, здесь располагаются и научные архитектурные сооружения.

Визитные карточки района — 150-метровая Шуховская телебашня, строительство которой завершилось в 1922 году, и телестудия на Шаболовке, которая в 1939-1967 годах была настоящим телевизионным центром страны. В 2006 году Шуховскую телебашню признали шедевром русского архитектурного авангарда и объектом всемирного наследия.

В районе находится и всем известная психиатрическая больница имени Алексеева, ранее — имени Кащенко. Она появилась здесь еще в XIX веке. Правда, такое соседство нравится далеко не всем жителям Донского района.

«Стараюсь обходить это место. Не то чтобы когда-то тут что-то случалось, но есть свои предрассудки. Так спокойнее», — рассказала РИАМО местная жительница Ирина.

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Инфраструктура района

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По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркка, жилищный фонд района включает в себя как дореволюционные дома, так и современные. Например, в конце июня 2021 года здесь представили четыре проекта. «Средняя стоимость квадратного метра по итогам первого полугодия 2021 года составила 357,3 тысячи рублей», — рассказала РИАМО эксперт.

При этом в настоящее время Донской район считается одним из самых благоустроенных в Москве. «Не представляю, что могу переехать отсюда когда-нибудь. Живу в этом районе с рождения, и с каждым годом здесь становится только лучше. Район живет в ритме мегаполиса, при этом оставаясь довольно престижным спальником», — рассказала Ирина.

Инфраструктура района сложилась довольно давно, но при этом здесь время от времени появляются новые объекты для комфортной жизни граждан. «Тут относительно тихо и спокойно, а живем мы почти в центре. Все нужные места — магазины, торговые центры, детские сады, кафе — все рядом. Есть различные школы и секции для детей на любой вкус и кошелек», — отметил местный житель Виталий.

Ирина же обратила внимание на обновленные общественные пространства у домов. «За последние несколько лет во дворах поставили современные спортивные и детские площадки для разных возрастов. Появились велодорожки — можно после работы комфортно покататься по нашему зеленому району», — рассказала она.

Однако насчет зеленых зон мнения жителей разделились. Одни хотели бы видеть больше таких мест отдыха, а другие считают, что их уже достаточно.

«У нас тут рядом и Донской сквер, и парк у пруда Бекет с тренажерами и детскими площадками, и детский парк на Загородном шоссе. В общем, есть где гулять. Более того, мы пешком можем дойти до Нескучного сада и парка имени Горького!», — рассказала Ирина.

При этом рядом с домами жителям не хватает специальных мест для выгула собак. Из-за этого многие жалуются, что «четвероногие друзья гуляют там, где играют дети».

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Транспортная доступность

Транспортная инфраструктура в Донском районе развита хорошо. Здесь расположены станции метро «Шаболовская» и «Ленинский проспект», станции МЦК «Крымская» и «Верхние Котлы», а также железнодорожные станции Верхние Котлы и Тульская. Через район проходят и ключевые столичные магистрали: Третье транспортное кольцо (ТТК), Варшавское шоссе, Ленинский проспект.

«Пока все по утрам стоят в пробках в центр, мы быстро добираемся до работы в любой конец города без проблем. Успеваем даже детей развезти по садам и школам», — рассказала Ирина.

«Я могу нормально ездить на работу, а не бояться, что если выйду на пять минут позже, то буду стоять и ждать транспорт», — отметил Виталий.

С одной стороны, близость ТТК и Варшавского шоссе дает возможность жителям комфортно добираться до любой точки Москвы, а с другой значительно ухудшает экологическую ситуацию в районе.

«Несмотря на близость к центру и отсутствие пробок, «трешка» — серьезный недостаток нашего района. Она точно не делает воздух чище», — рассказала РИАМО местная жительница Алена.

Жители отмечают и проблемы с парковкой у домов. «Здесь сдают в аренду много офисов, и их сотрудники паркуются прямо во дворе. Поэтому даже днем трудно найти себе место. А вот после окончания рабочего дня особых трудностей поиск парковки не вызывает», — рассказал Виталий.

«У меня обычно не бывает проблем с парковкой, но слышала, что соседи жалуются. Особенно те, кто привык ставить машину на одно и то же место, а потом приезжает, а уже все занято», — поделилась Алена.

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