РИАМО - 16 авг. Москвичи смогут выбрать лучшую обновленную зону отдыха в Левобережном районе города, среди объектов голосования — Северный речной вокзал, пляж «Левобережный» и парк Дружбы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Голосование запустили на проекте «Активный гражданин». В Левобережном районе за последние несколько лет обновили несколько общественных пространств. Проголосовать можно за один объект или выбрать вариант «Затрудняюсь ответить».

Северный речной вокзал обновили в сентябре прошлого года. Ему не только вернули его основную функцию, но и исторический облик.

Другое весьма популярное место у местных жителей - пляж «Левобережный». Там установлены шезлонги, раздевалки и душевые.

На территории парка Дружбы есть игровые площадки с канатными городками, скалодромами, интерактивными панелями, качелями. Рядом расположилась музыкальная площадка и зеркальный лабиринт.