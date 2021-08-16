РИАМО – 16 авг. Торговая сеть «Пятёрочка» и бренд Aqua Minerale Active проводят акцию «К марафону готов!», в рамках которой можно будет пройти бесплатный курс подготовки к марафону. Кроме того, в рамках акции можно будет внести вклад в пользу фонда продовольствия «Русь». Об этом сообщает пресс-служба «Пятёрочки».

Тренировки в рамках акции пройдут в течение 1,5 месяцев в Москве и Санкт-Петербурге при поддержке экспертов Adidas Runners. Курс рассчитан в первую очередь на новичков, которые планируют принять участие в Московском марафоне 26 сентября или хотят научиться заниматься бегом правильно. Тренировки проводятся по выходным. Каждое занятие рассчитано на 1,5 часа. Половина времени – функциональная подготовка, другая половина – сам бег.

«Техника бега важна не только в марафоне, но и в любой беговой дисциплине. Техничный бег на соревнованиях позволит сохранить энергию и ресурсы организма, а также достичь наилучшего личного результата. Занятия бегом активно задействуют весь организм, поэтому при тренировках крайне важно обращать внимание на общую физическую подготовку и пить достаточное количество воды», — сказала мастер спорта, победительница XXX марафона «Белые ночи», серебряный призер Пермского марафона - 2019, бронзовый призер Московского марафона – 2018 Мария Осокина.

Она добавила, что важно всегда поддерживать себя в форме, любить то, чем занимаешься, улучшать результаты. В таком случае облегчается мотивация. Осокина подчеркнула, что бег должен приносить удовольствие на всей дистанции, а при пересечении финишной черты – радость.

Все километры, которые пробегут участники тренировок, будут конвертированы в пожертвование в фонд продовольствия «Русь». 1 км будет равен 50 рублям. Километры подсчитываются в специальном клубе с помощью трекера. Ожидается, что на благотворительность будет перечислено не менее полумиллиона рублей.

Директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова отметила, что забота о сообществе и содействие здоровому образу жизни – часть стратегии устойчивого развития Х5 и «Пятёрочки», в частности. Акция «Пятёрочки» и бренда Aqua Minerale Active позволит подарить всем участникам проекта заряд мотивации и хорошего настроения.

«Регулярно посещая тренировки, можно научиться правильно заниматься бегом, привести себя в форму к марафону и расширить круг общения, завести новые знакомства. Наш проект поможет не только подготовиться к главному спортивному событию этой осени, но и сделать доброе дело – помочь нуждающимся», — подчеркнула Трофимова.

«Пятёрочка» и Aqua Minerale Active традиционно поддерживают Московский марафон. Это самый масштабный забег в стране. В нем принимают участие как любители, так и профессионалы. В рамках марафона организовывают 2 дистанции – на 10 и 42,2 км. Маршруты пройдут по центральным улицам столицы.

Более подробная информация об условиях акции и расписание тренировок - на сайте www.5ka-active.ru.