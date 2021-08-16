РИАМО - 16 авг. Москва возглавила рейтинг регионов страны по итогам 2020 года по объемам введенного жилья в абсолютном выражении, сообщает РИА Новости.

Несмотря на пандемию, в 2020 году в России ввели 82,2 млн кв. м жилья, что на 0,2% больше показателя предыдущего года. При этом 47% от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов РФ.

Больше всего жилья, то есть более одного квадратного метра на человека, ввели в 12 городах России. Лидером по данному показателю стал Краснодар (1,82 кв. м в расчете на человека). На втором месте по объему ввода жилья – Калининград (1,37 кв. м). По 1,34 кв. м. жилья на жителя ввели в Севастополе и Ханты-Мансийске. Замыкает лидирующую пятерку Южно-Сахалинск, где в 2020 году ввели 1,24 кв. м жилья на одного жителя.

В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2020 году строители ввели в эксплуатацию 0,561 квадратного метра жилья, и в 43 российских городах этот показатель превышает общероссийский уровень.

По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах Москва (4,97 млн кв. м жилья), Санкт-Петербург (3,37 млн кв. м), Краснодар (1,87 млн кв. м), Новосибирск (1,32 млн кв. м) и Ростов-на-Дону (1,29 млн кв. м).

Во всех перечисленных городах на протяжении последних пяти лет сохраняются устойчивые объемы строительства, превышающие миллион квадратных метров введенного жилья в год.