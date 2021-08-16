РИАМО - 16 авг. В Москве на проспекте Мира в районе дома №51 произошло ДТП с участием 2 автомобилей. Пострадал пешеход, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за столкновения один из автомобилей выехал на тротуар, в результате чего и пострадал пешеход.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ГИБДД Москвы подвело итоги прошлой недели по ДТП. За 7 дней в столице произошло 148 дорожных аварий, в них пострадали 174 человека, а 7 – погибли.