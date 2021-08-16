РИАМО - 16 авг. Завершилась жеребьевка по определению мест партий в бюллетене на выборах в Мособлдуму, сообщает пресс-служба комиссии.

На 1 строчке оказалась Всероссийская политическая партия «Родина», на 2 – ЛДПР, на 3 – «Новые люди», на 4 – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», на 5 – КПРФ, на 6 – Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ».

На 7 строчке – партия «Яблоко», на 8 – Коммунисты России, на 9 – «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборов в органы местного самоуправления.