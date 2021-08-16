РИАМО - 16 авг. В Подмосковье организовали 225 встреч жителей с главврачами и представителями местных администраций, мероприятия посетило около 207 тыс. человек, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Самыми активными округами по проведению встреч врачей и жителей стали Домодедово, Химки и Сергиево-Посадский. Среди отстающих — Дубна, Талдомский округ, Дзержинский и ряд других.
Ранее в Подмосковье определили единые даты встреч жителей с главными врачами медучреждений. Теперь задать свои вопросы граждане смогут во 2-ю и 4-ю среду каждого месяца.
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