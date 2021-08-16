«Дважды в месяц – вторая и четвертая среда каждого месяца – мы проводим встречи с жителями в трех форматах, это выездные встречи, эфиры в социальных сетях и на телевидении. По итогам мы провели 225 встреч и охват — 207 тыс. жителей, самым популярным форматом стали эфиры на телевидении», — сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.