РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 авг. Мужчна похитил банковскую карту и мобильный телефон из дачного дома в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В дежурную часть полиции по поселку Фряново поступило заявление от 28-летнего местного жителя. По его словам, неизвестный проник через незакрытую дверь в его дачный дом и похитил оттуда мобильный телефон и банковскую карту, сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый местный житель 33 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

