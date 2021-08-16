РИАМО - 16 авг. Предельный максимум наценки на товары для их продажи в магазинах нужно установить в России на законодательном уровне, сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, зачастую продавцы не могут реализовать товар потому, что наценка на него составляет 100%.

«Если бы торговые сети не жадничали, товарооборот был бы больше, а покупатели на ту же сумму могли бы приобрести в полтора раза больше товаров, особенно это касается продовольственных товаров», — уверен Шапкин.

Он добавил, что за счет жадности крупных розничных сетей люди вынуждены экономить на еде.

«Я считаю, что нужно нормировать розничные наценки. Ввести законодательно ограничения возможности устанавливать розничную наценку 30%, например», — отметил эксперт.

При этом в странах Европы нормальной считается розничная наценка в 20%, сообщает «Вечерняя Москва».

Россияне сократили долю расходов на продукты питания за первые 6 месяцев 2021 года в общем объеме своих трат практически до уровня, который фиксировался до начала пандемии. Расходы же на непродовольственные товары, напротив, выросли.