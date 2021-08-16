РИАМО - 16 авг. Предельный максимум наценки на товары для их продажи в магазинах нужно установить в России на законодательном уровне, сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
По его словам, зачастую продавцы не могут реализовать товар потому, что наценка на него составляет 100%.
Он добавил, что за счет жадности крупных розничных сетей люди вынуждены экономить на еде.
«Я считаю, что нужно нормировать розничные наценки. Ввести законодательно ограничения возможности устанавливать розничную наценку 30%, например», — отметил эксперт.
При этом в странах Европы нормальной считается розничная наценка в 20%, сообщает «Вечерняя Москва».
Россияне сократили долю расходов на продукты питания за первые 6 месяцев 2021 года в общем объеме своих трат практически до уровня, который фиксировался до начала пандемии. Расходы же на непродовольственные товары, напротив, выросли.
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