РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 авг. За 7 месяцев текущего года работники Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» прошли проверку знаний по охране труда и оказанию первой помощи 1 164 раза, по электробезопасности – 1007, по промышленной безопасности – 460, сообщает пресс-служба АО «Мособлэнерго».

По словам директора Щелковского филиала Павла Корнилова, организаторы проверки знаний были беспристрастны к участникам. Специалистами филиала также проведено 462 проверки рабочих мест, в том числе 284 проверки постоянных рабочих мест, 95 – временных, а также 83 проверки на применение видеорегистраторов. Выявленные нарушения устранены.

Работники филиала и его производственных отделений регулярно проходят аттестацию. При необходимости для них организуются внеочередные проверки знаний.