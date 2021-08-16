РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. В подмосковном Подольске проводят проверку по факту ДТП, в результате которого погиб мальчик, сообщили «РИАМО в Подольске» в ОГИБДД УМВД России по горокругу.

По предварительным данным, 14 августа в 15:00 на улице Молодежная, у дома №5 водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате аварии погиб ребенок.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал ранее «РИАМО в Подольске» очевидец данного ДТП, мальчику было 12 лет.