РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. Жители подмосковных Люберец попросили главу округа Владимира Ружицкого перенести склады на улице Побратимов из-за шума, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел личный прием жителей. На прием пришли жительницы округа с жалобами на шум от столичного цеха и складов на улице Побратимов, возле дома №29А.

«Столярный цех не работает уже. Насчет складов поручу разобраться, понять, как решить проблему с шумом», - сказал Ружицкий.