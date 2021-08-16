РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. В подмосковных Люберцах корпус 10 жилого комплекса «Томилино» построят в 2022 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник он провел личный прием жителей. К нему обратился один из дольщиков с жалобой на то, что уже 5 лет ждет свою квартиру в ЖК «Томилино».

«Я думаю, что в I квартале следующего года (2022 - ред.) будет построено. Прокуратура занимается этим делом», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что заседание суда по признанию прежнего застройщика банкротом пройдет 24 августа. В конце сентября достраивать корпусы ЖК будет ГК «Самолет».