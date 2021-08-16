РИАМО - 16 авг. Власти Подмосковья планируют в этом году приобрести 428 автомобилей для неотложной медицинской помощи, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, 143 автомобиля министерство уже получило, 108 поставят до конца августа и 177 до конца этого года.

«У меня здесь просьба к главам округов помочь в регистрации этого транспорта в ГИБДД, чтобы процесс не затягивался, и врачи могли быстрее начать его использовать», — сказала Стригункова в ходе совещания губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами округов. ​

Ранее Стригункова подчеркивала, что обеспечение врачей неотложки транспортом – важная работа. Ее реализация дает возможность специалистам, на которых ложится высокая нагрузка, оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам, выезжая на дом.