РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 авг. На автобусных остановках подмосковного Королева установят бронированные стекла, сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала года в Подмосковье разбито 767 остановочных комплексов. На восстановление потрачено 27 миллионов рублей. Этим летом в Королеве разбили несколько остановок, но благодаря системе «Безопасный город» вандалов нашли и привлекли к ответственности.

Бронированные стекла не только сохранят остановки целыми, но и сберегут бюджетные деньги.