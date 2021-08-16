РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 авг. Вопросы капитального ремонта обсудят в Королеве 20 августа, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

20 августа состоится заседание рабочей группы Координационного совета по капитальному ремонту. Встреча пройдет в конференц-зале ДиКЦ «Костино» в 14:30.

На заседании участники обсудят ход реализации программы замены лифтов в многоквартирных домах, капитальный ремонт системы газоснабжения и включение дополнительных объемов работ по ремонту системы газоснабжения в многоквартирных домах. Также заместитель главы администрации Сергей Иванов расскажет об исполнении решений с заседания рабочей группы от 16 апреля.

Посетить заседание смогут все желающие с соблюдением мер безопасности.