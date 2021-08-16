РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 авг. В Королеве психолог расскажет об эмоциональном состоянии беременных, встреча намечена на 18 августа, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция «Школы мам» пройдет в 15:00. Лекцию на арт-веранде Центрального городского парка на тему психологии беременности прочитает психолог Резеда Кучкарова.

Будущие мамы узнают о психологической подготовке к родам, об эмоциональном состоянии беременной до, во время и после родов, о страхах будущих мам и отношениях беременных и молодых мам с близкими.

Для тех, кто ранее не записывался в «Школу мам», необходима предварительная запись по WhatsApp: 8(999)929-37-89 (в сообщении написать фамилию,имя с пометкой «Школа мам»).