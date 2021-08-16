РИАМО - 16 авг. Сын лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал в Мосгорсуд апелляцию на решение районного суда по ситуации с фильмом об отце, сообщает Федеральное агентство новостей.

Иск касался фильма «Цой», снятого режиссером Алексеем Учителем. Сын музыканта заявил об использовании в картине фотографий Виктора Цоя, которые не были обнародованы ранее. По словам Александра, это было сделано без его разрешения.

Это далеко не единственный судебный процесс, где участвует сын лидера группы «Кино». Ранее он стало ответчиком по иску ООО «Музыкальное право» из-за прав на песни. Рассмотрение назначено на 10 сентября. А еще Александр Цой подавал иск в компанию «РОК» относительно права на собственное изображение. Это заявление вернули.

По закону сын музыканта может пользоваться исключительными правами на произведения отца в течение 50 лет после смерти музыканта, далее культурное наследие Виктора Цоя станет общественным достоянием.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года.