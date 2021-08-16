РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Рабочие приступили к подготовке песчаного основания беговых дорожек в ФСК «Заречье» в Подольске, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск продолжаются работы по обустройству беговых дорожек. На сегодняшний день на объекте реконструкции установлен бортовой камень.

В частности, ведутся работы по подготовке песчаного и щебеночного основания.

Новое покрытие беговых дорожек будет бесшовным. Также на волейбольной и баскетбольной площадках полностью заменят резиновое покрытие.