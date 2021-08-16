РИАМО - 16 авг. До конца текущего года в Подмосковье планируют отремонтировать 40 крайне изношенных медицинских учреждений, среди них: поликлиники, стационары, ФАПы и подстанции скорой помощи, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Это те объекты, которые действительно необходимо (отремонтировать - ред.). Мы понимаем, что их не сможем ни закрыть, ни перенести в ближайшие время. Это 15 амбулаторно-поликлинических учреждений, 7 подстанций скорой медицинской помощи, 6 стационарных учреждений и 6 ФАПов», — сказала Стригункова в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Всего в программе участвуют 40 медицинских учреждений и 26 муниципальных округов. Власти области планируют сформировать необходимый пакет документов для проведения работ и закончить ремонт до 10 декабря этого года.

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщали, что асфальт заменят на территории 189 медучреждений Подмосковья в 2021 году. Работы начнут в августе и закончат осенью.