РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. В подмосковных Люберцах житель округа с инвалидностью попросил главу муниципалитета Владимира Ружицкого помочь с улучшением жилищных условий, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел личный прием жителей. К нему обратился инвалид I группы, который живет в коммунальной квартире в доме N375 на Октябрьском проспекте. Он пожаловался, что не передвигается в коляске и не может жить в таких условиях.

«Я попрошу своего замглавы администрации Андрея Сырова подумать, что можно сделать в этой ситуации, как помочь. Данное обращение взяли в работу», - сказал Ружицкий.