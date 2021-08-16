РИАМО - 16 авг. В текущем году в Московской области планируют отремонтировать 85 медицинских учреждений, среди них: поликлиники, стационары, специальные учреждения, станции скорой помощи, сообщила зампредседателя правительства Подмосковья - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Основные виды работ, которые были очень востребованы в этих учреждениях - это оконные блоки, ремонт инженерных систем, электромонтажные работы, кровля. Особенно востребованы сантехнические работы, общестроительные работы - ремонт потолков и стен», — сказала Стригункова в ходе совещания губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Она уточнила, что в настоящий момент выполнены работы на 13 объектах, среди них - 3 поликлиники 5 амбулаторий, 4 стационара и 1 подстанция скорой помощи.

В процессе ремонта находятся 65 объектов, а еще 7 в стадии закупки. В 17 городских округах Подмосковья объекты будут сданы в эксплуатацию до 1 сентября текущего года.

В 7 муниципалитетах к вышеупомянутой дате работы в медицинских учреждениях завершат частично. В настоящее время 13 объектов полностью завершены. ​