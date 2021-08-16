РИАМО - 16 авг. Сельхозпредприятия Московской области собрали более 40% зерновых и зернобобовых культур с начала уборочной кампании. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Зерновые и зернобобовые на сегодняшний день в Подмосковье убраны на площади 68,2 тыс. га, это 41% от плана текущего года. Валовый сбор зерновых составил 224,7 тыс. тонн. Мы прибавили 68,3 тыс. тонны относительно прошлогодних показателей. Средняя урожайность – 33,7 центнера с гектара», - сказал Сергей Воскресенский.



В том числе, по словам министра, озимые зерновые убраны в Подмосковье на площади более 57 тыс. га или 65% от плана. Валовый сбор озимых зерновых составил 189,4 тыс. тонн, что больше на 46 тыс. тонн, чем в 2020 году. Яровые зерновые убраны на площади порядка 11 тыс. га или 14% от плана. Валовый сбор яровых составил 32,9 тыс. тонн, что на 22 тыс. тонны больше прошлого года.



«Озимая пшеница убрана на площади 55,5 тыс. га, валовый сбор составил 186,6 тыс. тонн. Более 906 тонн озимой ржи хозяйства убрали с 450 га, и порядка 2 тыс. тонн тритикале убрано на площади 294 га. Яровая пшеница убрана на площади 498 га, валовый сбор составил 1,5 тыс. тонн, более 29 тыс. тонн ярового ячменя убрали на площади 9,5 тыс. га, урожай овса с площади 830 га составил 2,4 тыс. тонн», - отметил Сергей Воскресенский.



Министр добавил, что зернобобовые убраны в регионе на площади 1,3 тыс. га или 34% от плана, валовый сбор составил 2,5 тыс. тонн. И 13,6 тыс. тонн с площади 6,2 тыс. га собрали в области масличных культур.