РИАМО - 16 авг. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш приговорена к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство людей к нарушению коронавирусных правил во время январской несанкционированной акции в Москве, передает ТАСС.

По приговору Преображенского районного суда, отныне девушке запрещено посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них. Нельзя менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Также Ярмыш раз в месяц нужно являться в УИС. За пределы Москвы и Подмосковья без согласия специализированного госоргана она выезжать не имеет права.

Дело по факту нарушения эпидемиологический правил было возбуждено после несанкционированных акций 23 и 31 января в Москве. Кроме Ярмыш, по делу также проходят Любовь Соболь, Олег Навальный, Мария Алехина, Люся Штейн и другие активисты.