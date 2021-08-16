РИАМО - 16 авг. В столице днем 17 августа местами ожидается жара до плюс 32 градусов, горожанам рекомендовали соблюдать меры безопасности, в частности — носить воздухопроницаемую одежду и головные уборы, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Также нужно пить больше воды, а чтобы уберечь себя от теплового удара, следует меньше находиться под открытым солнцем. При недомогании лучше выпить воды и находиться в тени.

Если понадобится помощь экстренных служб, то нужно звонить по телефону 101 или 112.

Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Предупреждение будет действовать с 10:00 до 16:00 17 августа.