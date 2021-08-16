РИАМО - 16 авг. Мосгорсуд оставил без изменения решение Симоновского районного суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина к юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Любови Соболь, сообщает пресс-служба суда.

Ранее бизнесмен подал два иска на Соболь с заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации. Первый иск был подан осенью прошлого года. По нему с Соболь взыскали 500 тыс. рублей. Иск связан с видеороликом, который был размещен на YouTube-канале «Навальный Live»: Соболь в нем обвинила Пригожина в организации покушения на своего супруга Сергея Мохова. Бизнесмен потребовал с юриста 5 млн рублей.

Еще один иск был подан также осенью прошлого года. Он касался интернет-издания Znak.com, в которой Соболь заявила о причастности Пригожина к поставкам некачественных продуктов в детские сады. По иску суд взыскал тоже 500 тыс. рублей. Хотя изначально бизнесмен требовал 5 млн рублей.

Решение суда вступило в законную силу.