РИАМО - 16 авг. В Егорьевске в следующем году планируется провести работы по реабилитации реки Гуслицы, сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

«Река Гуслица — это единственная водная артерия, которая протекает через весь город и давно нуждается в реабилитации. Проектная документация разработана и прошла все экспертизы. В следующем году приступаем к реализации данного проекта. Будет очищено русло реки, укреплены берега, вырвана поросль», — сказал Гречищев.

Он добавил, что в дальнейшем планируется благоустройство вело- и пешеходной дорожки вдоль реки.

Гуслица — левый приток реки Нерской. Она берет исток вблизи Егорьевска и впадает в Нерскую у села Хотеичи. Длина реки — 36 км, площадь водосборного бассейна — 368 кв. км. ​